Главная » Бизнес » Энергетика

Россияне атаковали объекты энергетики в двух областях, - Минэнерго

Среда 26 ноября 2025 10:53
Россияне атаковали объекты энергетики в двух областях, - Минэнерго Фото: россияне атаковали объекты энергетики в двух областях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 26 ноября, атаковали энергетическую инфраструктуру в Донецкой и Харьковской областях. Энергетики уже начали восстановительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Донецкой и Харьковской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - отметили в Минэнерго.

Как действуют графики

Сообщается, что для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харьковской, Сумской и Полтавской областях применены аварийные отключения. Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.

Уровень потребления

Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 26 ноября, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня - во вторник.

Вчера, 25 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2% выше, чем максимум предыдущих суток - в понедельник, 24 ноября. Причина - применение меньшего объема мер ограничения.

Ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 26 ноября, продолжают действовать графики почасовых отключений света для бытовых потребителей. Графики отключений света будут применять во всех регионах Украины.

