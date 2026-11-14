Росіяни атакували обʼєкт ДТЕК на Одещині, майже 50 тисяч будинків без світла

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Російські окупанти вранці 14 листопада знову атакували обʼєкт ДТЕК в Одеській області. Майже 50 тисяч родин залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

У компанії зазначили, що цей енергетичний обʼєкт уже неодноразово зазнавав обстрілів. Відновлення потребуватиме часу. Енергетики почали роботи одразу, щойно це стало безпечно - розбирають завали та ремонтують пошкоджене обладнання.