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РФ вдарила по енергооб'єктах Одещини, загинула жінка

09:49 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Чупровська
РФ вдарила по енергооб'єктах Одещини, загинула жінка Ілюстративне фото: унаслідок атаки на енергетику в області масштабні відключення (Getty Images)
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Російські удари по енергетиці Одещини залишили без світла близько 135 тисяч споживачів. Унаслідок удару загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Де зникло світло на Одещині

“Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру Одещини”, - наголосив Кіпер.

Енергетичні об’єкти росіяни пошкодили ввечері 10 листопада та зранку 11 листопада. Через це в кількох районах області почалися аварійні відключення.

Наразі тимчасово без світла залишаються близько 135 тисяч споживачів у частині Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів.

Енергетики Укренерго та ДТЕК Одеські електромережі вже усувають наслідки атаки.

На час ремонту місцева влада відкрила додаткові Пункти незламності.

Спершу Кіпер повідомляв, що через атаку постраждала одна людина і їй надають медичну допомогу. Згодом він розповів, що це 70-річна жінка і вона загинула.

Її госпіталізували у вкрай важкому стані з численними травмами. Лікарі до останнього боролися за її життя, але врятувати жінку не вдалося.

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада Росія атакувала Україну 163 дронами та керованою авіаційною ракетою Х-59/69.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 144 цілі, а влучання зафіксували на 17 локаціях.

Як повідомляло РБК-Україна, ввечері 10 листопада росіяни масовано атакували Кривий Ріг дронами, цілячись в об’єкти критичної інфраструктури.

Через це місто частково залишилося без світла, а пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, школи та дитячі садки.

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Одеса Відключеня світла
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