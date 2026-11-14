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Россияне атаковали объект ДТЭК в Одесской области, почти 50 тысяч домов без света

10:45 14.11.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Россияне атаковали объект ДТЭК в Одесской области, почти 50 тысяч домов без света Иллюстративное фото: россияне атаковали объект ДТЭК в Одесской области (коллаж РБК-Украина)
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Российские оккупанты утром 14 ноября снова атаковали объект ДТЭК в Одесской области. Около 50 тысяч семей остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В компании отметили, что этот энергетический объект уже неоднократно подвергался обстрелам. Восстановление потребует времени.

Энергетики начали работы сразу, как только это стало безопасно - разбирают завалы и ремонтируют поврежденное оборудование.

Напомним, 11 ноября российские удары по энергетике Одесской области оставили без света около 135 тысяч потребителей. Также в результате обстрела погибла женщина.

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