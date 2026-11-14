Россияне атаковали объект ДТЭК в Одесской области, почти 50 тысяч домов без света

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Российские оккупанты утром 14 ноября снова атаковали объект ДТЭК в Одесской области. Около 50 тысяч семей остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В компании отметили, что этот энергетический объект уже неоднократно подвергался обстрелам. Восстановление потребует времени. Энергетики начали работы сразу, как только это стало безопасно - разбирают завалы и ремонтируют поврежденное оборудование.