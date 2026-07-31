Росіяни атакували коледж в Одесі, є постраждалі

"Ворог атакував Одесу. Пошкоджена інфраструктура та дах навчального закладу.", - повідомив Лисак.

За його словами, внаслідок ворожої атаки є постраждалі. Деталі зʼясовуються.

Оновлено 12:22

За інформацією глави Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок ракетної атаки по Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру: територію підприємства, будівлі лікарні та коледжу.

За попередніми даними, постраждали двоє людей: 43-річний чоловік та 72-річна жінка - працівниця лікарні. Чоловік перебуває у важкому стані. Стан жінки - середньої тяжкості.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.