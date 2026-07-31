Росіяни атакували коледж в Одесі, є постраждалі

Російські окупанти вдень 31 липня атакували Одесу дронами. Пошкоджена інфраструктура та навчальний заклад, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.
"Ворог атакував Одесу. Пошкоджена інфраструктура та дах навчального закладу.", - повідомив Лисак.
За його словами, внаслідок ворожої атаки є постраждалі. Деталі зʼясовуються.
За інформацією глави Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок ракетної атаки по Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру: територію підприємства, будівлі лікарні та коледжу.
За попередніми даними, постраждали двоє людей: 43-річний чоловік та 72-річна жінка - працівниця лікарні. Чоловік перебуває у важкому стані. Стан жінки - середньої тяжкості.
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Нагадаємо, цієї ночі, 31 линя, Росія запустила на різні регіони України 255 ударних безпілотників. Протиповітряною обороною збито/подавлено 195 ворожих дронів.
Водночас зафіксовані влучання 22 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.
Вранці російські війська атакували дронами поштовий термінал у передмісті Харкова.
Також сьогодні росіяни завдали удару по відділенню "Нової пошти" у Вінницькій області. Внаслідок атаки є постраждалі.