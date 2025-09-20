Росіяни атакували медиків та поліцейських у Чернігівській області: є поранені

Російські окупанти атакували цивільний автомобіль у Чернігівській області. Під повторний удар ворога потрапили медики та поліцейські.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора та Нацполіцію.
Зазначається, що "Шахед" вдарив у дорогу поблизу автомобіля. Водій та дві пасажирки отримали тілесні ушкодження. Для надання допомоги потерпілим прибули поліцейські та лікарі.
У цей час відбулося падіння другого БпЛА, в результаті чого зазнали травм троє медичних працівників. Пошкоджено службові автомобілі поліції та швидкої допомоги.
Як відомо, сьогодні близько 03:20 росіяни також атакували село у Ніжинському районі. Через атаку 62-річна місцева жителька отримала осколкові поранення та загинула. Внаслідок нальоту дронів пошкоджені житлові будинки та прилеглі будівлі.
Фото: РФ атакувала медиків та поліцейських у Чернігівській області (t.me/UA_National_Police)
Росія вночі 20 вересня атакувала Україну 40 ракетами та майже шістьма сотнями дронів. Більшість цілей знищила ППО, проте були й "прильоти".
У Дніпрі ракета з касетним боєприпасом влучила у житловий будинок - одна людина загинула, 30 осіб постраждали.
Ворог також атакував Миколаїв, Павлоград, Чернігівську, Одеську та Хмельницьку області. Детальніше про наслідки нічної атаки - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.