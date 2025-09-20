UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни атакували медиків та поліцейських у Чернігівській області: є поранені

Фото: РФ атакувала медиків та поліцейських у Чернігівській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти атакували цивільний автомобіль у Чернігівській області. Під повторний удар ворога потрапили медики та поліцейські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора та Нацполіцію.

Зазначається, що "Шахед" вдарив у дорогу поблизу автомобіля. Водій та дві пасажирки отримали тілесні ушкодження. Для надання допомоги потерпілим прибули поліцейські та лікарі. 

У цей час відбулося падіння другого БпЛА, в результаті чого зазнали травм троє медичних працівників. Пошкоджено службові автомобілі поліції та швидкої допомоги.

Як відомо, сьогодні близько 03:20 росіяни також атакували село у Ніжинському районі. Через атаку 62-річна місцева жителька отримала осколкові поранення та загинула. Внаслідок нальоту дронів пошкоджені житлові будинки та прилеглі будівлі.

 

Фото: РФ атакувала медиків та поліцейських у Чернігівській області (t.me/UA_National_Police)

Нічний обстріл України

Росія вночі 20 вересня атакувала Україну 40 ракетами та майже шістьма сотнями дронів. Більшість цілей знищила ППО, проте були й "прильоти".

У Дніпрі ракета з касетним боєприпасом влучила у житловий будинок - одна людина загинула, 30 осіб постраждали.

Ворог також атакував Миколаїв, Павлоград, Чернігівську, Одеську та Хмельницьку області. Детальніше про наслідки нічної атаки - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігівська областьВійна в УкраїніАтака дронів