RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россияне атаковали медиков и полицейских в Черниговской области: есть раненые

Фото: РФ атаковала медиков и полицейских в Черниговской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты атаковали гражданский автомобиль в Черниговской области. Под повторный удар врага попали медики и полицейские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора и Нацполицию.

Отмечается, что "Шахед" ударил в дорогу вблизи автомобиля. Водитель и две пассажирки получили телесные повреждения. Для оказания помощи пострадавшим прибыли полицейские и врачи.

В это время произошло падение второго БпЛА, в результате чего получили травмы трое медицинских работников. Повреждены служебные автомобили полиции и скорой помощи.

Как известно, сегодня около 03:20 россияне также атаковали село в Нежинском районе. Из-за атаки 62-летняя местная жительница получила осколочные ранения и погибла. В результате налета дронов повреждены жилые дома и прилегающие здания.

 

Фото: РФ атаковала медиков и полицейских в Черниговской области (t.me/UA_National_Police)

 

Ночной обстрел Украины

Россия ночью 20 сентября атаковала Украину 40 ракетами и почти шестью сотнями дронов. Большинство целей уничтожила ПВО, однако были и "прилеты".

В Днепре ракета с кассетным боеприпасом попала в жилой дом - один человек погиб, 30 человек пострадали.

Враг также атаковал Николаев, Павлоград, Черниговскую, Одесскую и Хмельницкую области. Подробнее о последствиях ночной атаки - узнайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская областьВойна в УкраинеАтака дронов