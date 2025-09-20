Россияне атаковали медиков и полицейских в Черниговской области: есть раненые

Российские оккупанты атаковали гражданский автомобиль в Черниговской области. Под повторный удар врага попали медики и полицейские.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора и Нацполицию.
Отмечается, что "Шахед" ударил в дорогу вблизи автомобиля. Водитель и две пассажирки получили телесные повреждения. Для оказания помощи пострадавшим прибыли полицейские и врачи.
В это время произошло падение второго БпЛА, в результате чего получили травмы трое медицинских работников. Повреждены служебные автомобили полиции и скорой помощи.
Как известно, сегодня около 03:20 россияне также атаковали село в Нежинском районе. Из-за атаки 62-летняя местная жительница получила осколочные ранения и погибла. В результате налета дронов повреждены жилые дома и прилегающие здания.
Фото: РФ атаковала медиков и полицейских в Черниговской области (t.me/UA_National_Police)
Россия ночью 20 сентября атаковала Украину 40 ракетами и почти шестью сотнями дронов. Большинство целей уничтожила ПВО, однако были и "прилеты".
В Днепре ракета с кассетным боеприпасом попала в жилой дом - один человек погиб, 30 человек пострадали.
Враг также атаковал Николаев, Павлоград, Черниговскую, Одесскую и Хмельницкую области. Подробнее о последствиях ночной атаки - узнайте в материале РБК-Украина.