Росіяни атакували медиків та поліцейських у Чернігівській області: є поранені

Російські окупанти атакували цивільний автомобіль у Чернігівській області. Під повторний удар ворога потрапили медики та поліцейські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора та Нацполіцію.

Зазначається, що "Шахед" вдарив у дорогу поблизу автомобіля. Водій та дві пасажирки отримали тілесні ушкодження. Для надання допомоги потерпілим прибули поліцейські та лікарі.

У цей час відбулося падіння другого БпЛА, в результаті чого зазнали травм троє медичних працівників. Пошкоджено службові автомобілі поліції та швидкої допомоги.

Як відомо, сьогодні близько 03:20 росіяни також атакували село у Ніжинському районі. Через атаку 62-річна місцева жителька отримала осколкові поранення та загинула. Внаслідок нальоту дронів пошкоджені житлові будинки та прилеглі будівлі.

Фото: РФ атакувала медиків та поліцейських у Чернігівській області (t.me/UA_National_Police)