Россияне атаковали медиков и полицейских в Черниговской области: есть раненые

Российские оккупанты атаковали гражданский автомобиль в Черниговской области. Под повторный удар врага попали медики и полицейские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора и Нацполицию .

Отмечается, что "Шахед" ударил в дорогу вблизи автомобиля. Водитель и две пассажирки получили телесные повреждения. Для оказания помощи пострадавшим прибыли полицейские и врачи.

В это время произошло падение второго БпЛА, в результате чего получили травмы трое медицинских работников. Повреждены служебные автомобили полиции и скорой помощи.

Как известно, сегодня около 03:20 россияне также атаковали село в Нежинском районе. Из-за атаки 62-летняя местная жительница получила осколочные ранения и погибла. В результате налета дронов повреждены жилые дома и прилегающие здания.

Фото: РФ атаковала медиков и полицейских в Черниговской области (t.me/UA_National_Police)