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Росіяни атакували Люботин з РСЗВ "Торнадо": пошкоджено одну з будівель

Фото: окупанти атакували Люботин із РСЗВ "Торнадо" 23 лютого (defence-ua com)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстріляли Люботин, що розташований в Харківському районі. Наразі дані про постраждалих уточнюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника в Telegram.

"Ворог здійснив обстріли міста Люботин. Попередньо, для чергового злочину окупанти використали "Торнадо-С", - йдеться в повідомленні.

За його словами, є пошкодження однієї з будівель.

"Інформація про постраждалих уточнюється", - додав він.

Як повідомлялося, напередодні цієї атаки мешканців Харківської області попередили про можливі обстріли з боку окупантів. У регіоні оголосили повітряну тривогу.

Крім того, російські окупанти обстріляли Куп'янський район у четвер, 23 лютого. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення, ще двоє перебувають під завалами.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни обстріляли Куп'янськ, дві жінки отримали поранення.

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харковЛюботин