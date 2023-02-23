Россияне атаковали Люботин из РСЗО "Торнадо": повреждено одно из зданий

Российские оккупанты обстреляли Люботин, расположенный в Харьковском районе. Сейчас данные о пострадавших уточняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника в Telegram.
"Враг совершил обстрелы города Люботин. Предварительно для очередного преступления оккупанты использовали "Торнадо-С", - говорится в сообщении.
По его словам, есть повреждение одного из зданий.
"Информация о пострадавших уточняется", – добавил он.
Как сообщалось, накануне этой атаки жителей Харьковской области предупредили о возможных обстрелах со стороны оккупантов. В регионе объявили воздушную тревогу.
Кроме того, российские оккупанты обстреляли Купянский район в четверг, 23 февраля. В результате атаки один человек получил ранения, еще двое находятся под завалами.
Напомним, сегодня утром россияне обстреляли Купянск, две женщины получили ранения.
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