Жителів Харківської області попередили про загрозу ударів
Жителів Харківської області попередили про можливі обстріли з боку окупантів. У регіоні оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника в Telegram.
"Ворожих ударів по місту Харкову на даний момент не було. Харківська область знаходиться під ударом ворога. Не ігноруйте тривогу та не покидайте укриття", - зазначив він.
Повітряну тривогу оголосили не лише у Харківській області, але й в інших східних регіонах, а також у частині центральних та північних областей.
Карта повітряних тривог станом на 15:45
Нагадаємо, окупанти сьогодні обстріляли місто Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого поранення отримали дві жінки.
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