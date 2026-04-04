Россияне атаковали Киев дронами: в офисном здании вспыхнул пожар
Россияне в субботу утром, 4 апреля, атаковали дронами Киев. В результате падения обломков в одном из районов вспыхнуло офисное здание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталя Кличко.
"В Дарницком районе, по предварительной информации, в результате падения обломков БпЛА на крышу четырехэтажного офисного здания пожар на верхнем этаже здания.
Экстренные службы направляются на место", - написал мэр.
В Укрзализныце сообщили, что из-за беспилотных налетов на пути следования поездов в пределах Киева и области будут объявлять безопасные остановки и проводить эвакуацию пассажиров.
Предыдущие удары по Киеву и области
Относительно последних атак россиян на Киевщину, накануне во время дневной массированной атаки вражеские войска нанесли серию ударов по области. В результате есть погибший и раненые, а также выгорела ветеринарная клиника с животными.
Еще сообщалось, что российская армия в ночь на 29 марта запустила на Киев несколько десятков дронов.
Ранее из-за беспилотной российской атаки на Киев погиб человек, а семь человек пострадали.