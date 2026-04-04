Россияне атаковали Киев дронами: в офисном здании вспыхнул пожар

Россияне в субботу утром, 4 апреля, атаковали дронами Киев. В результате падения обломков в одном из районов вспыхнуло офисное здание.

"В Дарницком районе, по предварительной информации, в результате падения обломков БпЛА на крышу четырехэтажного офисного здания пожар на верхнем этаже здания.

Экстренные службы направляются на место", - написал мэр. В Укрзализныце сообщили, что из-за беспилотных налетов на пути следования поездов в пределах Киева и области будут объявлять безопасные остановки и проводить эвакуацию пассажиров.