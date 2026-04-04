Россияне атаковали Киев дронами: в офисном здании вспыхнул пожар

07:30 04.04.2026 Сб
1 мин
ЧП произошло в Дарницком районе столицы
aimg Юлия Маловичко
Фото: на месте ЧП работают работники ГСЧС (facebook.com/DSNSCV)

Россияне в субботу утром, 4 апреля, атаковали дронами Киев. В результате падения обломков в одном из районов вспыхнуло офисное здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталя Кличко.

Читайте также: Прилет в Обухове, уничтожена ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ

"В Дарницком районе, по предварительной информации, в результате падения обломков БпЛА на крышу четырехэтажного офисного здания пожар на верхнем этаже здания.
Экстренные службы направляются на место", - написал мэр.

В Укрзализныце сообщили, что из-за беспилотных налетов на пути следования поездов в пределах Киева и области будут объявлять безопасные остановки и проводить эвакуацию пассажиров.

Предыдущие удары по Киеву и области

Относительно последних атак россиян на Киевщину, накануне во время дневной массированной атаки вражеские войска нанесли серию ударов по области. В результате есть погибший и раненые, а также выгорела ветеринарная клиника с животными.

Еще сообщалось, что российская армия в ночь на 29 марта запустила на Киев несколько десятков дронов.

Ранее из-за беспилотной российской атаки на Киев погиб человек, а семь человек пострадали.

Аналитика
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои