Росія атакувала Київ уночі: деталі "нальоту" дронів

Російська армія в ніч на 29 березня запустила на Київ кілька десятків дронів. Тривогав столиці тривала більше трьох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Так, за минулу добу повітряна тривога в столиці оголошувалася два рази: з 23:04 до 01:05;

з 01:15 до 02:17. Загалом тривога тривала - 3 години, 3 хвилини. "У ніч на 29 березня в повітряному просторі Києва та в околицях столиці було зафіксовано 30 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні. 16 з них - знищені засобами ППО, решта - локаційно втрачені, або покинули повітряний простір. Постраждалих та руйнувань у межах Києва не допущено.