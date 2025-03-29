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Росія атакувала Київ уночі: деталі "нальоту" дронів

Київ, Субота 29 березня 2025 08:24
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Росія атакувала Київ уночі: деталі "нальоту" дронів Фото: Росія атакувала Київ уночі 29 березня, запустивши 30 дронів (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російська армія в ніч на 29 березня запустила на Київ кілька десятків дронів. Тривогав столиці тривала більше трьох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Так, за минулу добу повітряна тривога в столиці оголошувалася два рази:

  • з 23:04 до 01:05;
  • з 01:15 до 02:17.

Загалом тривога тривала - 3 години, 3 хвилини.

"У ніч на 29 березня в повітряному просторі Києва та в околицях столиці було зафіксовано 30 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.

16 з них - знищені засобами ППО, решта - локаційно втрачені, або покинули повітряний простір. Постраждалих та руйнувань у межах Києва не допущено.

Атака РФ по Україні

Російські війська почали атакувати Україну дронами з вечора п'ятниці, 28 березня. Вибухи лунали як в Дніпрі, так і в Києві. Працювала ППО.

Зокрема, в Дніпрі наразі відомо про 21 постраждалого через атаку. Загинули чотири людини. Наразі у Дніпрі ліквідували масштабні пожежі після вчорашньої атаки дронів. Зруйновані будинки, авто та рятувальна техніка.

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Київ Російська Федерація ППО Обстріли Києва Дрони
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