Росія атакувала Київ уночі: деталі "нальоту" дронів
Російська армія в ніч на 29 березня запустила на Київ кілька десятків дронів. Тривогав столиці тривала більше трьох годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
Так, за минулу добу повітряна тривога в столиці оголошувалася два рази:
- з 23:04 до 01:05;
- з 01:15 до 02:17.
Загалом тривога тривала - 3 години, 3 хвилини.
"У ніч на 29 березня в повітряному просторі Києва та в околицях столиці було зафіксовано 30 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.
16 з них - знищені засобами ППО, решта - локаційно втрачені, або покинули повітряний простір. Постраждалих та руйнувань у межах Києва не допущено.
Атака РФ по Україні
Російські війська почали атакувати Україну дронами з вечора п'ятниці, 28 березня. Вибухи лунали як в Дніпрі, так і в Києві. Працювала ППО.
Зокрема, в Дніпрі наразі відомо про 21 постраждалого через атаку. Загинули чотири людини. Наразі у Дніпрі ліквідували масштабні пожежі після вчорашньої атаки дронів. Зруйновані будинки, авто та рятувальна техніка.
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