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Росіяни атакували Кіровоградську область, є руйнування

Фото: росіяни атакували Кіровоградську область, є руйнування (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи атакували Кропивницький район Кіровоградської області. Внаслідок ударів є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича.

"Кіровоградська область знов під ворожими обстрілами. Відпрацювали оборонці неба", - пише Райкович. 

У Кропивницькому районі зафіксовано пошкодження лінії електропередач та господарчої будівлі.  

Попередньо обійшлось без постраждалих. 

Що цьому передувало 

О 13:26 в Україні оголосили другу за добу масштабну повітряну тривогу. Тоді ж Повітряні сили попередили про зліт російських винищувачів МіГ-31К ПКС Росії з аеродрому Моздок.

Вже через декілька хвилин стало відомом про рух ракети в напрямку Кропивницького та вибух. Пізніше Повітряні сили попередили про повторний запуск ракети, а о 13:46 кореспонденти "Суспільногу" знову заявили про черговий вибух. 

 

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Російська ФедераціяКропивницька областьВійна в Україні