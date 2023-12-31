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В Україні друга за день масштабна повітряна тривога: зафіксовані пуски ракет

Україна, Неділя 31 грудня 2023 13:33
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В Україні друга за день масштабна повітряна тривога: зафіксовані пуски ракет Фото: в Україні масштабна повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряна тривога 31 грудня була оголошена по всій Україні. Це вже друга за день масштабна повітряна тривога в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Спочатку повітряну тривогу оголосили у Києві. За кілька хвилин сирени завили у всіх регіонах України.

Повітряні сили ЗСУ попереджають, що по всій Україні є загроза ударів ракетами. Зафіксовано зліт кількох російських МіГ-31К аеродрому Моздок., українців закликають не ігнорувати сирени.

Вибухи

У Кропивницькому та Кривому Розі пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Повітряні сили попереджали про рух ракети у напрямку Кропивницькому.

Пізніше і в Кропивницькому, і в Кривому Розі пролунали повторні вибухи.

Пуски ракет

Київська міська військова адміністрація повідомила, що попередньо було зафіксовано пуск ракети "Кинджал" з літака МіГ-31К.

Повітряні сили ЗСУ заявили, що зафіксовані пуски ракет з повітря.

Відбої

Після 14:15 в Україні почали оголошувати відбої повітряної тривоги через зліт МіГ-31К.

Карта повітряних тривог стан на 13:30

В Україні друга за день масштабна повітряна тривога: зафіксовані пуски ракет

Друга тривога за день

Перша масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні сьогодні близько 10:40. Було зафіксовано зліт російських МіГ-31К з аеродромів Саваслейка та Моздок.

Тривога тривала понад годину. На щастя, інформації про вибухи та обстріли не було.

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