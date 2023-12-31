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У Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Неділя 31 грудня 2023 13:42
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У Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: у Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Кривому Розі Дніпропетровської області, а також Кропивницькому Кіровоградської області пролунали вибухи. В Україні оголошена масштабна повітряна тривога.

Про вибухи під час повітряної тривоги - в матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали Повітряних сил, видання "Суспільне", місцевого видання Кривого Рогу "Свої".

Масштабна повітряна тривога

О 13:26 в Україні оголосили другу за добу масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про зліт кількох МіГ-31К ПКС Росії з аеродрому Моздок й закликали цивільних не ігнорувати загрозу.

Вже о 13:30 стало відомо про рух ракети в напрямку Кропивницького, Кіровоградської області.

Кропивницьке

О 13:33, як стверджує "Суспільне" в Кропивницькому пролунав вибух.

Повторний запуск ракет

О 13:44 Повітряні сили попередили про запуск ракет з повітря у напрямку Кропивницького.

Знову вибух

Кореспонденти "Суспільного" повідомляють про вибух в Кропивницькому о 13:46.

Кривий Ріг

Вибух у Кривому Розі пролунав близько о 13:31. Telegram-канал "Свої" пізніше повідомив про додаткову серію вибухів.

Повторний вибух

О 13:46, як пише канал "Свої" в місті знову пролунав вибух.

Атака на Україну у ніч на 31 грудня

У ніч на 31 грудня терористи вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed. БпЛА запускали із трьох напрямків:

  • мис Чауда, Крим;
  • район Приморсько-Ахтарська, Росія;
  • Курська область, Росія.

Усього було зафіксовано 48 ворожих БпЛА й шість зенітних керованих ракет С-300. Більшість дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій низки регіонів.

Загалом протиповітряна оборона знищила 21 "Шахед". Сили оборони півдня збили 7 безпілотників над Миколаївською та Одеською областями.

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