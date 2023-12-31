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Россияне атаковали Кировоградскую область, есть разрушения

Фото: россияне атаковали Кировоградскую область, есть разрушения (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы атаковали Кропивницкий район Кировоградской области. В результате ударов есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал глава Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича.

"Кировоградская область вновь под вражескими обстрелами. Отработали защитники неба", - пишет Райкович. 

В Кропивницком районе зафиксировано повреждение линии электропередач и хозяйственной постройки.  

Предварительно обошлось без пострадавших.

Что этому предшествовало

В 13:26 в Украине объявили вторую за сутки масштабную воздушную тревогу. Тогда же Воздушные силы предупредили о взлете российских истребителей МиГ-31К ПКС России с аэродрома Моздок.

Уже через несколько минут стало известно о движении ракеты в направлении Кропивницкого и взрыве. Позже Воздушные силы предупредили о повторном запуске ракеты, а в 13:46 корреспонденты "Суспільне" снова заявили об очередном взрыве.

 

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