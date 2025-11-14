UA

Росіяни атакували "Кинджалами" Хмельницьку область: які наслідки

Фото: протиповітряна оборона відбивала 14 листопада російську ракетну атаку (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Ввечері у п'ятницю, 14 листопада, росіяни атакували аеробалістичними ракетами "Кинджал" Хмельницьку область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна в Telegram.

"Працювали сили та засоби протиповітряної оборони. Інформація про загиблих, травмованих та руйнування не надходила", - розповів він.

Згідно із даними Повітряних сил, російські окупанти запускали аеробалістичні "Кинджали" на Старокостянтинів. Як повідомляють місцеві пабліки, як мінімум частина ракет могла впасти в полях.

Атаки "Кинджалами"

Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 14 листопада, в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії чотирьох МіГ-31К.

Під час зльоту російських МіГ-31К в Україні оголошують повітряну тривогу в усіх сферах, оскільки такий винищувач може нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Радіус дії таких ракет, за даними російських джерел, становить до 2 тисяч кілометрів.

Зазначимо, саме такі ракети російські окупанти використали для масованого удару по Україні у ніч проти 14 листопада.

Спершу моніторингові канали повідомили про зліт чотирьох МіГ-31К, після чого було зафіксовано пуски. Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, під час нічного удару ворог запустив із Рязанської області три аеробалістичні ракети "Кинджал", дві з яких українським захисникам вдалося збити.

РБК-Україна раніше писало, що в ніч на 14 листопада російські окупанти запустили по Україні 19 ракет і 430 ударних безпілотників. Для атаки ворог використовував аеробалістичні ракети "Кинджал" і балістику "Іскандер-М"/КN-23.

