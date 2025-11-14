Россияне атаковали "Кинжалами" Хмельницкую область: какие последствия

Атаки "Кинжалами"

Напомним, вечером в пятницу, 14 ноября, в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета в России четырех МиГ-31К.

Во время взлета российских МиГ-31К в Украине объявляют воздушную тревогу во всех областях, поскольку такой истребитель может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Радиус действия таких ракет, по данным российских источников, составляет до 2 тысяч километров.

Отметим, именно такие ракеты российские оккупанты использовали для массированного удара по Украине в ночь на 14 ноября.

Сначала мониторинговые каналы сообщили о взлете четырех МиГ-31К, после чего были зафиксированы пуски. Согласно данным Воздушных сил ВСУ, во время ночного удара враг запустил из Рязанской области три аэробаллистические ракеты "Кинжал", две из которых украинским защитникам удалось сбить.

РБК-Украина ранее писало, что в ночь на 14 ноября российские оккупанты запустили по Украине 19 ракет и 430 ударных беспилотников. Для атаки враг использовал аэробаллистические ракеты "Кинжал" и баллистику "Искандер-М"/КN-23.