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Росіяни атакували Херсонщину дронами: є поранений

Субота 31 травня 2025 10:30
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Росіяни атакували Херсонщину дронами: є поранений Фото: Російський дрон поцілив у цивільного на Херсонщині (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські війська атакували Херсонщину з дронів. Поранення дістав житель Білозерки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Російські війська вранці 31 травня атакували з безпілотника селище Білозерка на Херсонщині.

Як повідомляють, під удар потрапив 37-річний чоловік.

За даними місцевої влади, постраждалий дістав мінно-вибухову травму, контузію, а також уламкові поранення голови, тулуба, рук і ніг.

Його доправили до лікарні, де надають необхідну медичну допомогу.

Обстріли Херсонської області та Херсону

Після визволення Херсона у листопаді 2022 року, російські війська зберегли контроль над лівобережною частиною Херсонської області та майже щодня відкривають вогонь по місту та іншим населеним пунктам на правому березі Дніпра.

У середу, 28 травня, ворог знову атакував Херсонську область. Внаслідок обстрілу постраждали двоє мирних жителів, один із них зазнав важкого поранення.

Попередній обстріл стався 23 травня. Тоді внаслідок ворожої атаки загинули троє людей, ще десятеро отримали поранення.

В ООН атаки загарбників на Херсон та область визнали воєнними злочинами.

Нагадаємо, 13 квітня російські загарбники обстріляли центр Херсон, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна - поранена. У Херсоні було пошкоджено дитячий медзаклад.

Крім того, 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

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