Россияне атаковали Херсонскую область дронами: есть раненый

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Его доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь.

По данным местных властей, пострадавший получил минно-взрывную травму, контузию, а также осколочные ранения головы, туловища, рук и ног.

Как сообщается, под удар попал 37-летний мужчина.

Российские войска утром 31 мая атаковали с беспилотника поселок Белозерка на Херсонщине.

Обстрелы Херсонской области и Херсона

После освобождения Херсона в ноябре 2022 года, российские войска сохранили контроль над левобережной частью Херсонской области и почти ежедневно открывают огонь по городу и другим населенным пунктам на правом берегу Днепра.

В среду, 28 мая, враг снова атаковал Херсонскую область. В результате обстрела пострадали двое мирных жителей, один из них получил тяжелое ранение.

Предыдущий обстрел произошел 23 мая. Тогда в результате вражеской атаки погибли три человека, еще десять получили ранения.

В ООН атаки захватчиков на Херсон и область признали военными преступлениями.

Напомним, 13 апреля российские захватчики обстреляли центр Херсон, в результате чего один человек погиб, еще один - ранен. В Херсоне было повреждено детское медучреждение.

Кроме того, 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.

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