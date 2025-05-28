В ООН визнали удари по Херсону воєнними злочинами РФ: реакція України

Комісія ООН дійшла висновку, що удари дронів російських збройних сил по цивільному населенню в Херсонській області кваліфікуються як злочини проти людяності.

"Російські збройні сили скоювали вбивства цивільних осіб за допомогою дронів, що кваліфікуються як злочини проти людяності", - зазначила Незалежна міжнародна комісія з розслідування щодо України.

Міністерство закордонних справ України привітало оприлюднення спеціальної доповіді з розслідування порушень в Україні, яка ґрунтовно задокументувала систематичні атаки російських безпілотних літальних апаратів по цивільним людям у місті Херсон та інших населених пунктах правобережної частини Херсонської області.

"Це перша міжнародна доповідь, яка зосереджується на цьому типі систематичного та нелюдського терору Росії проти людей у Херсоні, що триває протягом тривалого часу", - зауважив Сибіга.

Про що йдеться в доповіді ООН

За словами МЗС, доповідь ООН свідчить про грубі порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини з боку Російської Федерації, яка продовжує вчиняти воєнні злочини, злочини проти людяності та здійснювати цілеспрямований терор проти цивільних українців.

Задокументовані факти свідчать про навмисні удари РФ по цивільних об’єктах, що є прямим порушенням принципів розрізнення та пропорційності, передбачених Женевськими конвенціями та додатковими протоколами до них.

А зібрані Комісією численні свідчення потерпілих, свідків, а також детальний аналіз відеодоказів і документів дають чітке розуміння масштабів цих злочинів і безпосередньої відповідальності російського військового та політичного керівництва.

"Результати об’єктивної, неупередженої та професійної роботи Незалежної міжнародної комісії ООН важливі для притягнення до справедливої відповідальності всіх винних у російській агресії та похідних звірствах, виплати компенсацій постраждалим українцям та українкам", - зазначили в міністерстві.

Сибіга наголосив, що усі задокументовані випадки мають бути використані як докази для притягнення винних до відповідальності.

"Кожен злочинець, який кидає вибухівку на звичайних людей або націлюється на цивільних в інший спосіб, має постати перед правосуддям", - додав міністр

Водночас в МЗС закликали міжнародну спільноту посилити тиск на державу-агресора, щоб змусити її припинити злочини проти цивільних людей.