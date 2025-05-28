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Росіяни вдарили по Херсонщині: є поранені, одна людина у тяжкому стані

Середа 28 травня 2025 10:39
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Росіяни вдарили по Херсонщині: є поранені, одна людина у тяжкому стані Фото: Ворог обстріляв Антонівку на Херсонщині (dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Росіяни обстріляли Херсонщину. Поранено двоє людей, один у тяжкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Сьогодні вранці російські війська обстріляли Антонівку на Херсонщині. Внаслідок удару 60-річна жінка отримала мінно-вибухову травму, уламкові поранення грудної клітки, руки, ніг та перелом плеча.

Як повідомляє Херсонська ОВА, потерпілу в тяжкому стані доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Також до медзакладу звернувся 74-річний мешканець Херсона, який постраждав під час ворожого обстрілу напередодні.

У нього вибухова травма, забій плеча та гомілки, наразі його додатково обстежують лікарі.

Обстріли Херсона та області

Російські війська регулярно застосовують дрони для атак на цивільну інфраструктуру та транспорт, зокрема у прифронтових районах Херсонщини.

Зазначимо, що лівобережна частина Херсонської області залишається під російською окупацією. Армія РФ щоденно обстрілює Херсон та інші населені пункти на правому березі Дніпра.

Нагадаємо, 13 квітня російські загарбники обстріляли центр Херсон, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна - поранена. У Херсоні було пошкоджено дитячий медзаклад.

Крім того, 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

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