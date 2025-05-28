Росіяни вдарили по Херсонщині: є поранені, одна людина у тяжкому стані

Росіяни обстріляли Херсонщину. Поранено двоє людей, один у тяжкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

У нього вибухова травма, забій плеча та гомілки, наразі його додатково обстежують лікарі.

Також до медзакладу звернувся 74-річний мешканець Херсона, який постраждав під час ворожого обстрілу напередодні.

Як повідомляє Херсонська ОВА, потерпілу в тяжкому стані доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Сьогодні вранці російські війська обстріляли Антонівку на Херсонщині. Внаслідок удару 60-річна жінка отримала мінно-вибухову травму, уламкові поранення грудної клітки, руки, ніг та перелом плеча.

Обстріли Херсона та області

Російські війська регулярно застосовують дрони для атак на цивільну інфраструктуру та транспорт, зокрема у прифронтових районах Херсонщини.

Зазначимо, що лівобережна частина Херсонської області залишається під російською окупацією. Армія РФ щоденно обстрілює Херсон та інші населені пункти на правому березі Дніпра.

Нагадаємо, 13 квітня російські загарбники обстріляли центр Херсон, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна - поранена. У Херсоні було пошкоджено дитячий медзаклад.

Крім того, 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

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