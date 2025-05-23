Росіяни обстріляли дві області: шестеро загиблих та 15 поранених
Унаслідок ворожих обстрілів Херсонської та Донецької областей загинули щонайменше шестеро цивільних, ще понад десять отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську та Донецьку обласні прокуратури.
Обстріл Херсонської області
За даними слідства, сьогодні військові РФ здійснювали атаки по населених пунктах Херсонської області з використанням артилерії, мінометів та дронів.
Станом на 17:30 було відомо про 10 поранених цивільних та трьох загиблих.
"Двоє чоловіків загинуло внаслідок артилерійського обстрілу Херсона. Ще одна людина - внаслідок скиду вибухівки з БпЛА", - повідомили в прокуратурі.
Також через атаки по обласному центру поранення різного ступеня тяжкості дістали шестеро осіб, ще двоє - у Білозерці, по одному постраждалому зафіксовано у селах Гаврилівка та Качкарівка.
Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та медичний заклад.
Обстріл Донецької області
Водночас сьогодні окупанти обстріляли приватний сектор Покровська. Дістав осколкові поранення 59-річний містянин, котрий перебував у домоволодінні. Тип озброєння встановлюється.
Також ворог здійснив атаку на Іллінівську громаду. Поблизу селища Довга Балка ЗС РФ поцілили FPV-дроном по трактору, водій якого під час виконання польових робіт отримав поранення, несумісні з життям.
Через деякий час окупаційна армія поцілила з РСЗВ "Смерч" по селу Степанівка. У жінки 65 років діагностовано мінно-вибухову травму, рвану рану та садна.
Крім того, війська держави-агресора зі ствольної артилерії обстріляли Костянтинівку. У будинку загинув 51-річний житель. Також внаслідок удару ворожої армії з використанням, ймовірно, РСЗВ "Смерч" постраждала ще одна цивільна. Її доставлено до лікарні з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями.
Вже ввечері ЗС РФ скинули "ФАБ-250" із модулем УМПК на Родинське. Зазнав тілесних ушкоджень, несумісних з життям, 85-річний чоловік. У двох містянок діагностовано мінно-вибухову травму, закритий перелом та осколкові поранення.
Тим часом в населених пунктах пошкоджено щонайменше 17 приватних домоволодінь, 18 багатоповерхівок, 30 гаражних приміщень та трактор.
Атака на Україну 23 травня
Нагадаємо, що протягом цієї ночі, як і кількома останніми цього тижня, російські окупанти випустили на Україну дрони з кількох напрямків.
Сили ППО вночі відбивали ворожу атаку. Як відомо, російські безпілотники вночі 23 травня долетіли навіть до західних областей України.
Зокрема ворожі дрони вдарили по залізниці у Чернівецькій області. Також росіяни атакували й Івано-Франківську область, а у Коломийському районі зафіксовано пошкоджені будівлі та автомобілі.
Водночас, цієї ночі масовану атаку дронів пережила Полтавська область. Через пряме влучання й падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств.
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