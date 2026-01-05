Росіяни атакували генеруючий об'єкт у Донецькій області, - Міненерго

За словами заступника міністра енергетики Олександра Вʼязовченка щодо ситуації в енергосистемі станом на 5 січня є знеструмлення у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях.

"Внаслідок ворожої атаки повністю знеструмлене місто Славутич. Також зафіксовано удар по одному з генеруючих об’єктів у Донецькій області. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація", - сказано у повідомленні.

За словами заступника міністра, загалом за минулий тиждень було зафіксовано понад 100 випадків пошкодження електричних мереж через бойові дії, а у 20 випадках російські окупанти цілеспрямовано атакували об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Саме там ситуація є найскладнішою, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними обстрілами", - додали в Міненерго.