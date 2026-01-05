UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Росіяни атакували генеруючий об'єкт у Донецькій області, - Міненерго

Ілюстративне фото: ведеться відновлення енергопостачання там, де це дозволяє безпека (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти в ніч на 5 січня атакували об'єкт енергогенерації у Донецькій області. Також через дронові теракти РФ вчергове повністю знеструмлено місто Славутич.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.

За словами заступника міністра енергетики Олександра Вʼязовченка щодо ситуації в енергосистемі станом на 5 січня є знеструмлення у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях.

"Внаслідок ворожої атаки повністю знеструмлене місто Славутич. Також зафіксовано удар по одному з генеруючих об’єктів у Донецькій області. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація", - сказано у повідомленні.

За словами заступника міністра, загалом за минулий тиждень було зафіксовано понад 100 випадків пошкодження електричних мереж через бойові дії, а у 20 випадках російські окупанти цілеспрямовано атакували об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Саме там ситуація є найскладнішою, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними обстрілами", - додали в Міненерго.

Зазначимо, що у місті Славутич Київської області внаслідок нічної російської атаки тимчасово зникло централізоване електропостачання. Без світла залишилися майже 8,5 тисячі родин.

Додамо, що загалом у ніч проти 5 січня Росія атакувала Україну дронами та балістичними ракетами. По Україні ворог випустив 165 безпілотників і 9 балістичних ракет, більшість цілей збили сили ППО. Удари та їхні наслідки зафіксували в Києві, Чернігові, Славутичі, Полтаві та Харкові. Зокрема, дуже значні руйнування цивільної інфраструктури зафіксовані у Чернігові.

Читайте РБК-Україна в Google News
МіненергоВійна в Україні