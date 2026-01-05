Россияне атаковали генерирующий объект в Донецкой области, - Минэнерго

По словам заместителя министра энергетики Александра Вязовченко о ситуации в энергосистеме по состоянию на 5 января есть обесточивание в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.

"В результате вражеской атаки полностью обесточен город Славутич. Также зафиксирован удар по одному из генерирующих объектов в Донецкой области. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где позволяет ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра, всего за прошедшую неделю было зафиксировано более 100 случаев повреждения электрических сетей из-за боевых действий, а в 20 случаях российские оккупанты целенаправленно атаковали объекты энергетической инфраструктуры.

"Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Именно там ситуация является самой сложной, ведь восстановление электроснабжения затруднено постоянными обстрелами", - добавили в Минэнерго.