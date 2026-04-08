Росіяни атакували енергооб'єкт в Одеській області: є серйозні пошкодження

22:37 08.04.2026 Ср
2 хв
Чи буде світло в домівках та що кажуть у ДТЕК?
aimg Сергій Козачук
Фото: окупанти вдарили по підстанції в Одеській області (Getty Images)

В Одеській області внаслідок вечірньої атаки росіян 8 квітня було серйозно пошкоджено енергетичний об’єкт компанії ДТЕК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал ДТЕК.

Читайте також: Спалахнули пожежі у порту і на складах: Росія масовано вдарила по Одещині дронами

Наслідки обстрілу та стан обладнання

Ворог атакував одну з підстанцій в Одеській області, яка перебуває під постійними ударами. Внаслідок обстрілу обладнання енергетичного об’єкта зазнало значних пошкоджень.

Наразі ремонтні бригади вже перебувають на місці події та проводять огляд пошкоджених потужностей.

Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить ситуація з безпекою в регіоні.

У компанії наголосили, що докладуть максимум зусиль для стабілізації ситуації.

"Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки", - запевнили в ДТЕК.

Обстріли Одеської області

Нагадаємо, Одеська область протягом останніх днів перебуває під постійними атаками ворога. Зокрема, в ніч на 8 квітня російські "Шахеди" масовано накрили південь регіону. Внаслідок ударів спалахнули пожежі у порту та на складах, було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Крім того, 6 квітня окупанти атакували об'єкт енергетики в області, що призвело до масштабних знеструмлень - без світла залишилися майже 20 тисяч родин.

Також того ж дня ворог завдав удару по житловій забудові Одеси. У Приморському районі було пошкоджено багатоповерховий комплекс, внаслідок чого загинули троє людей, а серед поранених опинилося немовля.

