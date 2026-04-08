Росіяни атакували енергооб'єкт в Одеській області: є серйозні пошкодження

Обстріли Одеської області

Нагадаємо, Одеська область протягом останніх днів перебуває під постійними атаками ворога. Зокрема, в ніч на 8 квітня російські "Шахеди" масовано накрили південь регіону. Внаслідок ударів спалахнули пожежі у порту та на складах, було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Крім того, 6 квітня окупанти атакували об'єкт енергетики в області, що призвело до масштабних знеструмлень - без світла залишилися майже 20 тисяч родин.

Також того ж дня ворог завдав удару по житловій забудові Одеси. У Приморському районі було пошкоджено багатоповерховий комплекс, внаслідок чого загинули троє людей, а серед поранених опинилося немовля.