Россияне атаковали энергообъект в Одесской области: есть серьезные повреждения

Обстрелы Одесской области

Напомним, Одесская область в течение последних дней находится под постоянными атаками врага. В частности, в ночь на 8 апреля российские "Шахеды" массированно накрыли юг региона. В результате ударов вспыхнули пожары в порту и на складах, была повреждена гражданская инфраструктура.

Кроме того, 6 апреля оккупанты атаковали объект энергетики в области, что привело к масштабным обесточиваниям - без света остались почти 20 тысяч семей.

Также в тот же день враг нанес удар по жилой застройке Одессы. В Приморском районе был поврежден многоэтажный комплекс, в результате чего погибли три человека, а среди раненых оказался младенец.