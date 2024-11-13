Росіяни атакували дроном поруч з торгівельним центром Харкова

Російські терористи атакували безпілотним літальним апаратом (БпЛА) Салтівський район Харкова. Дрон вдарив поблизу одного з торгівельних центрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Пошкоджені припарковані поряд з ним авто та скління будівлі. На місце виїхали усі відповідні служби", - пише Терехова.

Станом на зараз відомо, що поруч з місцем прильоту пошкоджені більше двадцяти припаркованих автомобілів, а також контактна мережа тролейбуса. Наразі інформації щодо загиблих й постраждалих немає.

Повторний удар

О 12:29 Терехов повідомив про черговий приліт БпЛА у Салтівському районі Харкова. Дрон влучив по багатоквартирному житловому будинку.

На дану хвилину є інформація про двох постраждалих.

Обстріли України

Від початку масштабного вторгнення українські міста та села постійно перебувають під загрозою обстрілів з боку російських сил. Противник активно застосовує широкий арсенал озброєння, включно з ракетами, керованими авіаційними бомбами та дронами-камікадзе, щоб завдати шкоди ключовій інфраструктурі та житловим кварталам.

У тому ж числі під регулярними обстрілами перебуває Харків. Вчора, 12 листопада, терористи також атакували безпілотником Салтівський район міста, внаслідок чого поранення отримали двоє жінок.

Зокрема було пошкоджено: