Россияне атаковали дроном рядом с торговым центром Харькова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"Повреждены припаркованные рядом с ним авто и остекление здания. На место выехали все соответствующие службы", - пишет Терехова.

По состоянию на сейчас известно, что рядом с местом прилета повреждены более двадцати припаркованных автомобилей, а также контактная сеть троллейбуса. На данный момент информации о погибших и пострадавших нет.

Обстрелы Украины

С начала масштабного вторжения украинские города и села постоянно находятся под угрозой обстрелов со стороны российских сил. Противник активно применяет широкий арсенал вооружения, включая ракеты, управляемые авиационные бомбы и дроны-камикадзе, чтобы нанести ущерб ключевой инфраструктуре и жилым кварталам.

В том же числе под регулярными обстрелами находится Харьков. Вчера, 12 ноября, террористы также атаковали беспилотником Салтовский район города, в результате чего ранения получили две женщины.

В частности были повреждены: