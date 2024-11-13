ua en ru
Ср, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне атаковали дроном рядом с торговым центром Харькова

Среда 13 ноября 2024 11:59
UA EN RU
Россияне атаковали дроном рядом с торговым центром Харькова Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы атаковали беспилотным летательным аппаратом (БпЛА) Салтовский район Харькова. Дрон ударил вблизи одного из торговых центров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"Повреждены припаркованные рядом с ним авто и остекление здания. На место выехали все соответствующие службы", - пишет Терехова.

По состоянию на сейчас известно, что рядом с местом прилета повреждены более двадцати припаркованных автомобилей, а также контактная сеть троллейбуса. На данный момент информации о погибших и пострадавших нет.

Обстрелы Украины

С начала масштабного вторжения украинские города и села постоянно находятся под угрозой обстрелов со стороны российских сил. Противник активно применяет широкий арсенал вооружения, включая ракеты, управляемые авиационные бомбы и дроны-камикадзе, чтобы нанести ущерб ключевой инфраструктуре и жилым кварталам.

В том же числе под регулярными обстрелами находится Харьков. Вчера, 12 ноября, террористы также атаковали беспилотником Салтовский район города, в результате чего ранения получили две женщины.

В частности были повреждены:

  • электроопора;
  • остекление окон в двух многоэтажных домах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Харьков
NEWS
В ожидании штурма РФ. Есть ли угроза для Запорожья: эксперт раскрыл намерение врага
В ожидании штурма РФ. Есть ли угроза для Запорожья: эксперт раскрыл намерение врага
DAILY
Решающая зима. Будет ли РФ атаковать энергетику и остановит ли Путина приход Трампа
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Решающая зима. Будет ли РФ атаковать энергетику и остановит ли Путина приход Трампа