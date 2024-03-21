Росіяни атакували дроном автомобіль та обстріляли будинки в Херсонській області, є жертви

Російські війська продовжують вбивати цивільних в Херсонській області. За останні два дні окупанти атакували дроном автомобіль та обстріляли будинки жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та Херсонську обласну військову адміністрацію .

"Внаслідок скидання вибухівки постраждав 74-річний чоловік.Він отримав вибухову травму та поранення ноги. Потерпілому надали медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився", - додали в адміністрації.

Водночас в Херсонській ОВА повідомили, що сьогодні російські війська атакували з безпілотника цивільний автомобіль у Козацькому.

Він також повідомив, що вчора окупанти скинули вибухівку з безпілотника на село Качкарівка.

"Внаслідок обстрілу 70-річна жінка, яка знаходилася на подвірʼї будинку, отримала тяжкі поранення. На жаль, її серце зупинилося у кареті “швидкої”, - повідомив глава ОВА.

За даними Прокудіна, годину тому російські окупанти атакували Велетенське. Били зокрема по житловому сектору.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, що Херсон та правобережна частина області були звільнені від російських окупантів восени 2022 року. Росіяни щоденно обстріляють регіон з авіації, дронів та артилерії.

Вчора російські окупанти атакували автомобілі з цивільними людьми під Херсоном.

Нагадаємо, 19 березня росіяни обстріляли авто з цивільними неподалік села Осокорівка. Постраждали люди.

Крім цього, того дня окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак одна людина загинула, п'ять - отримали поранення. Під ударом ворога були багатоповерхівки, приватні будинки, навчальні заклади, припортова інфраструктура.

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