Россияне атаковали дроном автомобиль и обстреляли дома в Херсонской области, есть жертвы

Российские войска продолжают убивать гражданских в Херсонской области. За последние два дня оккупанты атаковали дроном автомобиль и обстреляли дома жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина и Херсонскую областную военную администрацию .

По данным Прокудина, час назад российские оккупанты атаковали Великанское. Били в частности по жилому сектору.

"В результате обстрела 70-летняя женщина, которая находилась во дворе дома, получила тяжелые ранения. К сожалению, ее сердце остановилось в карете "скорой", - сообщил глава ОВА.

Он также сообщил, что вчера оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на село Качкаровка.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получил 33-летний местный житель", - сообщил Прокудин.

В то же время в Херсонской ОВА сообщили, что сегодня российские войска атаковали с беспилотника гражданский автомобиль в Казацком.

"В результате сброса взрывчатки пострадал 74-летний мужчина, он получил взрывную травму и ранение ноги. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался", - добавили в администрации.