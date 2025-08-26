ua en ru
Росіяни вдарили дронами по Запорізькій області: є поранена та руйнування

Вівторок 26 серпня 2025 12:49
Росіяни вдарили дронами по Запорізькій області: є поранена та руйнування
Автор: Владислава Ткаченко

Росіяни завдали удар по Запорізькій області. Внаслідок обстрілу є руйнування та поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

У Запорізькому районі Росія здійснила удар дронами по селищу Новотроїцьке.

Як повідомляють у ОВА, внаслідок атаки було зруйновано будинок та виникла пожежа.

За інформацією Федорова, поранення отримала 25-річна жінка. Їй надали всю необхідну медичну допомогу.

Росіяни атакували базу відпочинку у Запорізькому районі

Нагадаємо, що 6 серпня окупанти завдали щонайменше чотири удари по базі відпочинку в Запорізькому районі, імовірно використавши ФАБи.

Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 12 отримали поранення, серед яких четверо дітей. Вибухи пошкодили дев’ять одноповерхових будиночків для відпочинку.

Рятувальники опублікували фото та відео наслідків удару, які демонструють масштаб руйнувань.

