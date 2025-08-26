Росіяни вдарили дронами по Запорізькій області: є поранена та руйнування

Росіяни завдали удар по Запорізькій області. Внаслідок обстрілу є руйнування та поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

У Запорізькому районі Росія здійснила удар дронами по селищу Новотроїцьке. Як повідомляють у ОВА, внаслідок атаки було зруйновано будинок та виникла пожежа. За інформацією Федорова, поранення отримала 25-річна жінка. Їй надали всю необхідну медичну допомогу.