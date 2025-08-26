Россияне ударили дронами по Запорожской области: есть раненая и разрушения

Фото: На Запорожье в результате дроновой атаки ранена женщина (Getty Images)

Россияне нанесли удар по Запорожской области. Вследствие обстрела есть разрушения и раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

В Запорожском районе Россия осуществила удар дронами по поселку Новотроицкое. Как сообщают в ОВА, в результате атаки был разрушен дом и возник пожар. По информации Федорова, ранения получила 25-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.