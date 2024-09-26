UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни атакували дронами вокзал у Сумській області, є поранені залізничники

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 26 вересня, росіяни атакували дронами вокзал у Сумській області. Відомо про трьох поранених залізничників, а також руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

 Серед поранених: 

  • працівника вагонного господарства, який виконував свої посадові обов’язки; 
  • працівника воєнізованої охорони; 
  • працівника служби зв'язку. 

Усім постраждалим було надано всю необхідну медичну допомогу й наразі їх життю нічого не загрожує

У тому ж числі під час обстрілу пошкоджено будівлю вокзалу та вибито 15 склопакетів. 

"На щастя, постраждалих серед пасажирів та робітників вокзалу немає. Усі поїзди Укрзалізниці в регіоні прямують за розкладом", - додає "Укрзалізниця". 

Як розповідає прокуратура Сумської області, атака відбулась близько о 13:00. Ворог вдарив по залізничній станції в місті Хутір-Михайлівський Шосткинського району.

Обстріл України 26 вересня 

Сьогодні в Україні тричі оголошували масштабну повітряну тривогу через зліти ворожих літаків МіГ-31К. Під час першої тривоги у Києві було чутно вибух, втім, пізніше Київська міська державна адміністрація (КМДА) заявила, що  росіяни не завдавали ракетного удару по столиці, а ППО не працювала.

У тому ж числі було відомо про пуски аеробалістичних ракет "Кинджал" в напрямку Старокостянтина Хмельницької області. Там знаходиться військовий аеродром.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна в Україні