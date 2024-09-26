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Россияне атаковали дронами вокзал в Сумской области, есть раненые железнодорожники

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 26 сентября, россияне атаковали дронами вокзал в Сумской области. Известно о трех раненых железнодорожниках, а также разрушениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

 Среди раненых: 

  • работника вагонного хозяйства, который выполнял свои должностные обязанности; 
  • работника военизированной охраны; 
  • работника службы связи. 

Всем пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь и сейчас их жизни ничего не угрожает

В том же числе во время обстрела повреждено здание вокзала и выбито 15 стеклопакетов. 

"К счастью, пострадавших среди пассажиров и работников вокзала нет. Все поезда "Укрзализныци" в регионе следуют по расписанию», - добавляет "Укрзализныця". 

Как рассказывает прокуратура Сумской области, атака состоялась около 13:00. Враг ударил по железнодорожной станции в городе Хутор-Михайловский Шосткинского района.

Обстрел Украины 26 сентября 

Сегодня в Украине трижды объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлетов вражеских самолетов МиГ-31К. Во время первой тревоги в Киеве был слышен взрыв, впрочем, позже Киевская городская государственная администрация (КГГА) заявила, что россияне не наносили ракетный удар по столице, а ПВО не работала.

В том же числе было известно о пусках аэробаллистических ракет «Кинжал» в направлении Староконстантина Хмельницкой области. Там находится военный аэродром.

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