Россияне атаковали дронами вокзал в Сумской области, есть раненые железнодорожники

Среди раненых:

работника вагонного хозяйства, который выполнял свои должностные обязанности;

работника военизированной охраны;

работника службы связи.

Всем пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь и сейчас их жизни ничего не угрожает.

В том же числе во время обстрела повреждено здание вокзала и выбито 15 стеклопакетов.

"К счастью, пострадавших среди пассажиров и работников вокзала нет. Все поезда "Укрзализныци" в регионе следуют по расписанию», - добавляет "Укрзализныця".

Как рассказывает прокуратура Сумской области, атака состоялась около 13:00. Враг ударил по железнодорожной станции в городе Хутор-Михайловский Шосткинского района.

Обстрел Украины 26 сентября

Сегодня в Украине трижды объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлетов вражеских самолетов МиГ-31К. Во время первой тревоги в Киеве был слышен взрыв, впрочем, позже Киевская городская государственная администрация (КГГА) заявила, что россияне не наносили ракетный удар по столице, а ПВО не работала.

В том же числе было известно о пусках аэробаллистических ракет «Кинжал» в направлении Староконстантина Хмельницкой области. Там находится военный аэродром.