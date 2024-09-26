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У Хмельницькій області вибухи: росіяни направили "Кинджали" на Старокостянтинів

Хмельницький, Четвер 26 вересня 2024 11:08
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У Хмельницькій області вибухи: росіяни направили "Кинджали" на Старокостянтинів Фото: росіяни випустили "Кинджали" на Старокостянтинів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи у Хмельницькій області пролунали у четвер, 26 вересня. Російські окупанти випустили ракети "Кинджал" у напрямку міста Старокостянтинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Місцеві Telegram-канали зазначають, що під час масштабної повітряної тривоги у Хмельницькій області чули звуки вибухів.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що МіГ-31К здійснили пуски аеробалістичних ракет "Кинджал". Відомо, що росіяни направили щонайменше два "Кинджали" на Старокостянтинів.

Карта повітряних тривог станом на 11:00

У Хмельницькій області вибухи: росіяни направили &quot;Кинджали&quot; на Старокостянтинів

Чому росіяни атакують Старокостянтинів

Зазначимо, що Старокостянтинів - це місто у Хмельницькій області, яке часто є ціллю ворожих повітряних атак. Там знаходить один з головних військових аеродромів України.

Раніше військові експерти пояснювали, що росіяни можуть атакувати Старокостянтинів, оскільки вважають, що там можуть розміщуватися винищувачів F-16. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Друга масштабна тривога за день

Зранку 26 вересня після нічної атаки ворога в Україні вже двічі оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Цей літак є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", які є складною ціллю для української ППО.

Відомо, що російські окупанти здійснили пуски "Кинджалів".

Під час першої повітряної тривоги у Києві пролунав вибух. Проте Київська міська військова адміністрація заявляє, що ракетного удару не було, ППО не працювала.

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