У Хмельницькій області вибухи: росіяни направили "Кинджали" на Старокостянтинів
Вибухи у Хмельницькій області пролунали у четвер, 26 вересня. Російські окупанти випустили ракети "Кинджал" у напрямку міста Старокостянтинів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Місцеві Telegram-канали зазначають, що під час масштабної повітряної тривоги у Хмельницькій області чули звуки вибухів.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що МіГ-31К здійснили пуски аеробалістичних ракет "Кинджал". Відомо, що росіяни направили щонайменше два "Кинджали" на Старокостянтинів.
Карта повітряних тривог станом на 11:00
Чому росіяни атакують Старокостянтинів
Зазначимо, що Старокостянтинів - це місто у Хмельницькій області, яке часто є ціллю ворожих повітряних атак. Там знаходить один з головних військових аеродромів України.
Раніше військові експерти пояснювали, що росіяни можуть атакувати Старокостянтинів, оскільки вважають, що там можуть розміщуватися винищувачів F-16. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
Друга масштабна тривога за день
Зранку 26 вересня після нічної атаки ворога в Україні вже двічі оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Цей літак є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", які є складною ціллю для української ППО.
Відомо, що російські окупанти здійснили пуски "Кинджалів".
Під час першої повітряної тривоги у Києві пролунав вибух. Проте Київська міська військова адміністрація заявляє, що ракетного удару не було, ППО не працювала.
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