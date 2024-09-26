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КМВА про вибух у Києві: ракетного удару не було

Київ, Четвер 26 вересня 2024 10:34
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КМВА про вибух у Києві: ракетного удару не було Фото: КМВА заявила, що ракетного удару по Києву 26 вересня не було (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві 26 вересня не працювали сили протиповітряної оборони під час останньої повітряної тривоги. Ракетного удару не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію у Telegram.

"Щодо інформації про вибухи в Києві, яка шириться в засобах масової інформації. Перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО столиці не працювали", - йдеться у повідомлення.

Як зазначили у КМВА, по території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося.

"Довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Не панікуйте і не піддавайтеся на маніпуляції. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях до відбою", - додали у військовій адміністрації.

Що цьому передувало

У четвер, 26 вересня, по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт російського МіГ-31К та пуски ракет "Кинджал".

Жителі Києва повідомляли, що відразу з повітряною тривогою у столиці пролунав вибух.

Варто додати, що сьогодні вночі росіяни атакували Україну шістьма ракетами та 78 дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 66 дронів, ще вісім безпілотників втрачені локаційно. Один з "Шахедів" полетів назад у Росію.

Окупанти направили дрони на Київ, у столиці працювала ППО. Уламки збитих безпілотників упали у декількох локаціях. Також під ударом ворога були Івано-Франківськ, Миколаївська та Одеська області.

Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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