У Сумах було чути вибухи: військові попереджали про дрони
В ніч на 18 серпня у Сумах було чути серію вибухів. Військові інформували, що в напрямку міста летять дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
"У Сумах було чутно серію вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 03:57.
Приблизно за годину до цього військові попереджали, що фіксували в Сумській області ворожі розвідувальні дрони, а згодом уточнили, що в напрямку Сум летить кілька ударних безпілотників.
Де оголосили тривогу
Станом на 04:09 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується в Сумській, Чернігівській та Донецькій областях.
Атаки РФ на Суми
Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють місто Суми та область. Для цього ворог застосовує дрони, керовані авіабомби та ракети різних типів.
Наприклад, ввечері 17 серпня ворог завдав удару балістичною ракетою по Сумській громаді. В результаті атаки були пошкоджені будівлі одного з навчальних закладів. Зокрема, вибуховою хвилею пошкоджено фасади, вибито вікна та двері.
На щастя, обійшлося без постраждалих.