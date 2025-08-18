Россияне атаковали дронами пригород Сум, возник пожар

Иллюстративное фото: враг второй раз за ночь атаковал пригород города Сумы (facebook.com/DSNSPOLTAVA)

В результате обстрела российскими ударными дронами, в Сумской громаде повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

По его словам, предварительно, удар был нанесен четырьмя беспилотниками по гражданской инфраструктуре. "В результате попаданий возник пожар, горит нежилое здание. Угроза повторных атак затрудняет ликвидацию последствий", - отметил Григоров. Начальник ОВА добавил, что предварительно в результате обстрела жертв нет. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется. Григоров также обнародовал фото пожара с места прилета.