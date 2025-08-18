ua en ru
Россияне атаковали дронами пригород Сум, возник пожар

Сумская область, Понедельник 18 августа 2025 04:56
Россияне атаковали дронами пригород Сум, возник пожар Иллюстративное фото: враг второй раз за ночь атаковал пригород города Сумы (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Валерий Савицкий

В результате обстрела российскими ударными дронами, в Сумской громаде повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

По его словам, предварительно, удар был нанесен четырьмя беспилотниками по гражданской инфраструктуре.

"В результате попаданий возник пожар, горит нежилое здание. Угроза повторных атак затрудняет ликвидацию последствий", - отметил Григоров.

Начальник ОВА добавил, что предварительно в результате обстрела жертв нет. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Григоров также обнародовал фото пожара с места прилета.

Атаки на Сумскую область

Этой ночью российский агрессор целенаправленно обстреливает Сумскую область, в частности пригород областного центра.

Вечером 17 августа, захватчики ударили баллистической ракетой по Сумской общине. В результате атаки были повреждены здания учебного заведения.

Около 04:00 18 августа в Сумах прозвучала серия взрывов на фоне атаки вражеских дронов.

