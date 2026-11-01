Росіяни атакували дронами громади поблизу Львова, пошкоджені будинки

За словами Садового, у кооперативі "Агрохімік" пошкоджено п'ять житлових будинків та автомобіль.

У Рясному-Руському російський дрон упав на недобудований будинок. Ще в одному населеному пункті, Підрясному, уламки ворожого безпілотника пошкодили два вантажні автомобілі, легковий автомобіль і порожню складську будівлю.

За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Пожеж на місцях також не зафіксували.

Наразі на місцях працюють відповідні служби.

Попередні атаки РФ у Львівській області

Російські дрони регулярно долітають до західних областей України, зокрема Львова та населених пунктів поблизу міста.

Так, 13 жовтня російський реактивний дрон атакував Львів. У місті пролунали вибухи, а уламки підбитого безпілотника впали в Малехові та пошкодили приватні будинки.

16 жовтня реактивні дрони знову атакували Львівську область. Сили протиповітряної оборони збили три ворожі безпілотники. Через падіння уламків у Дублянах постраждав чоловік, а в Мурованому вибило вікна в житлових будинках.

18 жовтня російська атака пошкодила логістичний комплекс у Малехові поблизу Львова. Після збиття безпілотника уламки пробили дах промислової будівлі, а на території складів спалахнула пожежа.