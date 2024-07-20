У Полтаві пролунали вибухи

У Полтаві прогриміли вибухи. Росіяни атакували область та місто ударними дронами і ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Суспільне.

О 23:54 кореспонденти видання повідомили про повторний вибух у місті.

О 23:43 військові повідомили про рух ракети у Харківській області в напрямку Полтавської області.

О 23:42 кореспонденти Суспільного повідомили про вибух у місті.

Обстріли України

Нагадаємо, ввечері 19 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу. Дрони рухаються над територією Полтавської області.

Вдень у п'ятницю росіяни вдарили ракетами по житловому району Миколаєва. Внаслідок атаки є поранені й загиблі.

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