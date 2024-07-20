ua en ru
Сб, 20 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У низці областей України оголошено повітряну тривогу через "Шахеди"

Субота 20 липня 2024 00:00
UA EN RU
У низці областей України оголошено повітряну тривогу через "Шахеди" Фото: росіяни атакують Україну ударними дронами (ОК "Південь")
Автор: Валерій Савицький

Росіяни запустили по Україні ударні дрони типу Shahed. В низці східних областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Полтавщина група БпЛА типу "Shahed" у вашому напрямку", - йдеться у повідомленні.

О 23:38 військові повідомили про ворожий дрон у районі Полтави, а згодом - про рух групи дронів у Полтавській області в напрямку Миргорода.

Карта повітряних тривог станом на зараз виглядає так:

У низці областей України оголошено повітряну тривогу через &quot;Шахеди&quot;

Обстріл Миколаєва

Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 19 липня, в Миколаєві пролунав вибух. Перед цим військові повідомили про пуск ракет у бік міста.

Внаслідок атаки ракета влучила в один із житлових районів міста. Є поранені та загиблі.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни атакували дитячий майданчик.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Фаріон померла у лікарні
Фаріон померла у лікарні
DAILY
Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла