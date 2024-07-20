У низці областей України оголошено повітряну тривогу через "Шахеди"
Росіяни запустили по Україні ударні дрони типу Shahed. В низці східних областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Полтавщина група БпЛА типу "Shahed" у вашому напрямку", - йдеться у повідомленні.
О 23:38 військові повідомили про ворожий дрон у районі Полтави, а згодом - про рух групи дронів у Полтавській області в напрямку Миргорода.
Карта повітряних тривог станом на зараз виглядає так:
Обстріл Миколаєва
Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 19 липня, в Миколаєві пролунав вибух. Перед цим військові повідомили про пуск ракет у бік міста.
Внаслідок атаки ракета влучила в один із житлових районів міста. Є поранені та загиблі.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни атакували дитячий майданчик.
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