У низці областей України оголошено повітряну тривогу через "Шахеди"

Росіяни запустили по Україні ударні дрони типу Shahed. В низці східних областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Карта повітряних тривог станом на зараз виглядає так:

О 23:38 військові повідомили про ворожий дрон у районі Полтави, а згодом - про рух групи дронів у Полтавській області в напрямку Миргорода.

"Полтавщина група БпЛА типу "Shahed" у вашому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Миколаєва

Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 19 липня, в Миколаєві пролунав вибух. Перед цим військові повідомили про пуск ракет у бік міста.

Внаслідок атаки ракета влучила в один із житлових районів міста. Є поранені та загиблі.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни атакували дитячий майданчик.

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