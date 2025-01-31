Росіяни атакували дронами Чорноморськ: серед постраждалих лікар, який проводив операцію

Російські окупанти в ніч на 31 січня атакували дронами Чорноморськ Одеської області. У місті зафіксовані пошкодження, серед постраждалих лікар, який проводив операцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.
РФ третю ніч поспіль атакувала ударними дронами Одеську область. Попередні атаки були спрямовані на Ізмаїльський район.
У Чорноморську через нічну атаку пошкоджені міська лікарня, приватний житловий будинок, адмінбудівля, зерновий склад та вантажні автомобілі. Через атаку дронів постраждало четверо людей, один із них - лікар, який під час ворожих ударів проводив операцію.
"Всі поранені у стані середнього ступеня тяжкості. Двоє ушпиталені, інші лікуються амбулаторно", - повідомив голова Одеської ОВА.
Також через атаку є проблеми з подачею електроенергії для частини Чорноморська та передмістя. Енергетики працюють над відновленням світла.
Фото: в Чорноморську четверо постраждалих через атаку (t.me/odeskaODA)
Нагадаємо, в ніч на 30 січня росіяни направили дрони на Ізмаїльський район Одеської області. Були пошкоджені будинки, склад зерна, лікарня та автомобілі.
Цієї ночі Росія випустила по Україні 102 дрони з п'яти напрямків. Сили ППО працювали у 12 областях України.
Українські воїни збили 59 дронів, ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.
Через ворожу атаку постраждали Сумська, Одеська та Черкаська області. Також повідомлялося, що у Києві впали уламки ворожого дрона на будинок. Втім, пізніше місцева влада повідомила, що інформація не підтвердилася.
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