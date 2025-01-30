РФ другий день поспіль атакувала Одеську область: пошкоджено лікарню та склад із зерном

Російська армія в ніч на четвер, 30 січня, повторно завдала удару по Ізмаїльському району, що в Одеській області. Там пошкоджено лікарню та приватні будинки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в Telegram.

Нагадаємо, минулого року в ніч проти 27 вересня росіяни атакували Україну дронами, масово вдаривши по Ізмаїлу. Загинули троє, 11 поранені, з них дитина. Ізмаїл атакували й 24 липня - постраждав порт і троє людей.

"На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одеської області", - написав Кіпер.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено два приватних житлових будинки, зерновий склад, легкові автомобілі. Також постраждала районна лікарня: у медзакладі вибиті вікна та пошкоджені фасад зі стелею.

За його даними, атака на район сталась на світанку. Над знищенням ворожих дронів працювали сили ППО.

Вчора під обстрілом опинилась припортова інфраструктура Одеської області. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Однак внаслідок обстрілу було зафіксовано пошкодження будівель.

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