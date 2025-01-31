КМВА спростувала інформацію про падіння уламків дрона на будинок у Києві

Інформація про падіння уламків ворожого дрона на будинок у Києві 31 січня не підтвердилася. Пошкодження не пов'язані з атакою РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

"Відомості щодо падіння вночі уламків ворожого дрона на будинок в Оболонському районі не підтверджуються", - повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Пошкодження будинку на Оболоні не пов'язані з ворожою атакою. За інформацію ситуаційного центру, внаслідок короткого замкнення в кондиціонері було пошкоджено трубопровід з фреоном, який з’єднує зовнішній та внутрішні блоки.

Внаслідок інциденту у квартирі в Оболонському районі пошкоджено склопакет балкона. Обійшлося без постраждалих.