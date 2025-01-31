КМВА спростувала інформацію про падіння уламків дрона на будинок у Києві
Інформація про падіння уламків ворожого дрона на будинок у Києві 31 січня не підтвердилася. Пошкодження не пов'язані з атакою РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.
"Відомості щодо падіння вночі уламків ворожого дрона на будинок в Оболонському районі не підтверджуються", - повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Пошкодження будинку на Оболоні не пов'язані з ворожою атакою. За інформацію ситуаційного центру, внаслідок короткого замкнення в кондиціонері було пошкоджено трубопровід з фреоном, який з’єднує зовнішній та внутрішні блоки.
Внаслідок інциденту у квартирі в Оболонському районі пошкоджено склопакет балкона. Обійшлося без постраждалих.
Нічна атака дронів
В ніч на 31 січня російські окупанти випустили по Україні 12 дрони. Сили ППО знищили 59 дронів, ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.
За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, внаслідок атаки є пошкодження у Сумській, Одеській та Черкаській областях.
У Києві вночі лунали вибухи і працювала ППО. Повідомлялося, що на Оболоні впали уламки дрона, нібито був пошкоджений балкон багатоквартирного будинку. Як з'ясувалося, інформація про падання уламків не підтвердилася.
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