Россияне атаковали дронами Черноморск: среди пострадавших врач, проводивший операцию

Российские оккупанты в ночь на 31 января атаковали дронами Черноморск Одесской области. В городе зафиксированы повреждения, среди пострадавших врач, который проводил операцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.
РФ третью ночь подряд атаковала ударными дронами Одесскую область. Предыдущие атаки были направлены на Измаильский район.
В Черноморске из-за ночной атаки повреждены городская больница, частный жилой дом, админздание, зерновой склад и грузовые автомобили. Из-за атаки дронов пострадали четыре человека, один из них - врач, который во время вражеских ударов проводил операцию.
"Все раненые в состоянии средней степени тяжести. Двое госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно", - сообщил глава Одесской ОВА.
Также из-за атаки есть проблемы с подачей электроэнергии для части Черноморска и пригорода. Энергетики работают над восстановлением света.
Фото: в Черноморске четверо пострадавших из-за атаки (t.me/odeskaODA)
Напомним, в ночь на 30 января россияне направили дроны на Измаильский район Одесской области. Были повреждены дома, склад зерна, больница и автомобили.
Этой ночью Россия выпустила по Украине 102 дрона с пяти направлений. Силы ПВО работали в 12 областях Украины.
Украинские воины сбили 59 дронов, еще 37 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны.
Из-за вражеской атаки пострадали Сумская, Одесская и Черкасская области. Также сообщалось, что в Киеве упали обломки вражеского дрона на дом. Впрочем, позже местные власти сообщили, что информация не подтвердилась.
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