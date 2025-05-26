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Росіяни атакували з дрона авто у Херсонській області: постраждали двоє дітей

Херсонська область , Понеділок 26 травня 2025 19:41
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Росіяни атакували з дрона авто у Херсонській області: постраждали двоє дітей Ілюстративне фото: росіяни атакували з дрона авто у Комишанах (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У селі Комишани Херсонської області російські війська вдень 26 травня атакували з дрона авто. Внаслідок обстрілу постраждали двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

"Близько 15:50 у Комишанах росіяни атакували з дрона автівку. Через скидання вибухівки з БПЛА постраждали двоє хлопчиків, яким 7 та 15 років", - повідомили в ОВА.

У дітей - вибухові травми, контузії, струс головного мозку. Також старший хлопець дістав поранення голови.

Обох потерпілих доставили до лікарні. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 24 травня, Росія завдала комбінованого удару по Києву, застосувавши одночасно балістичні ракети та дрони. Тоді по Україні було випущено 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 і 250 ударних БпЛА. ППО знищила шість ракет і знешкодила 245 дронів.

Також у ніч на 25 травня росіяни атакували 13 областей України. Тоді окупанти використали десятки балістичних та крилатих ракет, а також близько 300 безпілотників.

А у ніч на 26 травня Росія запустила по території України рекордну кількість ударних дронів та крилаті ракети.

Детальніше про те, що стоїть за цими атаками і якими темпами ворог може далі масовано атакувати - в матеріалі РБК-Україна.

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