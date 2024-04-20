Росіяни атакували Дніпропетровську область дронами та ракетами: загинув чоловік

Протягом дня російські окупанти знову атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе та артилерією. Били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та очільника Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука .

Лисак повідомив, що під час атак росіяни використовували ударні дрони різних модифікацій.

"Вдень російські війська вдарили ракетою по Дніпровському району. На жаль, загинув 54-річний чоловік, який поряд займався ремонтом своєї автівки", - повідомив Лукашук.

Обстріли України 20 квітня

Нагадаємо РБК-Україна повідомляло, що сьогодні російські окупанти неодноразово били по Одесі. В результаті останнього удару постраждала трирічна дитина.

Детальніше про обстріл міста та наслідки ворожої атаки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім Одеси окупанти також обстріляли й Сумську область. Вдень військові РФ ударили ракетою по інфраструктурі Шостки.

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